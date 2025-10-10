Після вибухів у Кривому Розі пошкоджено підприємство, троє поранених
Вибухи у Кривому Розі 10 жовтня прогриміли, коли ворог атакував місто крилатими ракетами, одна з яких пошкодила об’єкт цивільної інфраструктури.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Вибухи у Кривому Розі 10 жовтня: що відомо
За його словами, унаслідок вибухів у Кривому Розі сьогодні пошкоджено будівлю одного з приватних підприємств.
На місці удару виникла пожежа, яку вже загасили рятувальники.
За уточненою інформацією, під час вибухів у Кривому Розі постраждали троє людей – чоловіки 36, 45, і 53 років.
Двох з них госпіталізували в стані середньої тяжкості.
За словами Вілкула, у Кривому Розі всі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють.
Енергетики повідомили про запровадження графіків аварійних відключень електроенергії у Кривому Розі.
Вілкул закликав тримати вдома запас води, заряджені гаджети та повербанки.