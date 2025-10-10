В ночь на 10 октября 2025 года Россия совершила очередную комбинированную атаку на Украину, применив 497 средств воздушного нападения.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Такие данные на утро 10 октября опубликовали в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину 10 октября: что известно

В целом радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 497 средств воздушного нападения, из них 32 ракеты и 465 БПЛА различных типов:

465 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов), около 200 из них – Шахеды;

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал;

14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

12 крылатых ракет Искандер-К;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

По предварительным данным, на 10:00 противовоздушной обороной было сбито или подавлено 420 воздушных целей:

405 вражеских БпЛА,

1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 Кинджал,

4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23,

9 крылатых ракет Искандер-К,

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Кроме того, четыре вражеские ракеты не достигли своих целей. Зафиксированы прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БпЛА по 19 локациям и падение обломков на семи локациях.

В результате атаки на Киев пострадали 12 человек.

Взрывы также вызвали перебои с электроснабжением и водоснабжением на обоих берегах Днепра.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что отключения электроэнергии затронули все районы города.

Во время взрывов в Запорожье 10 октября погиб 7-летний мальчик, его мать и еще несколько человек получили ранения.

Кроме того, противник атаковал объекты энергетической инфраструктуры, в том числе гидроэлектростанцию, которая была отключена для безопасности.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 325 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

