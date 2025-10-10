Ночная атака на Украину: сколько из 465 дронов и 32 ракет уничтожено
В ночь на 10 октября 2025 года Россия совершила очередную комбинированную атаку на Украину, применив 497 средств воздушного нападения.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Такие данные на утро 10 октября опубликовали в Воздушных силах ВСУ.
Ночная атака на Украину 10 октября: что известно
В целом радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 497 средств воздушного нападения, из них 32 ракеты и 465 БПЛА различных типов:
- 465 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов), около 200 из них – Шахеды;
- 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал;
- 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 12 крылатых ракет Искандер-К;
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
По предварительным данным, на 10:00 противовоздушной обороной было сбито или подавлено 420 воздушных целей:
- 405 вражеских БпЛА,
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 Кинджал,
- 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23,
- 9 крылатых ракет Искандер-К,
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.
Кроме того, четыре вражеские ракеты не достигли своих целей. Зафиксированы прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БпЛА по 19 локациям и падение обломков на семи локациях.
В результате атаки на Киев пострадали 12 человек.
Взрывы также вызвали перебои с электроснабжением и водоснабжением на обоих берегах Днепра.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что отключения электроэнергии затронули все районы города.
Во время взрывов в Запорожье 10 октября погиб 7-летний мальчик, его мать и еще несколько человек получили ранения.
Кроме того, противник атаковал объекты энергетической инфраструктуры, в том числе гидроэлектростанцию, которая была отключена для безопасности.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 325 сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.