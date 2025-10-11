РФ нанесла удар бомбой ФАБ-250 по территории храма в Константиновке: есть жертвы и раненые
Россия днем 11 октября атаковала Константиновку в Донецкой области. К сожалению, два человека погибли, еще пятеро гражданских получили ранения различной степени тяжести.
Об этом сообщил Сергей Горбунов, начальник Константиновской МВА.
Атака на Константиновку сегодня, 11 октября: что известно
Так, россияне дважды атаковали Константиновку авиационными бомбами типа ФАБ-250.
Первый взрыв произошел в 10:39 на территории Иова Почаевского храма, где на момент атаки находились местные жители. Погибли двое мужчин 49 и 56 лет. Ранения получили двое мужчин, 47 и 74 года, и две женщины, 56 и 62 года. Раненых оперативно доставили сотрудники полиции в больницу Дружковки.
Мощным взрывом поврежден фасад храма Горловской епархии Украинской православной церкви.
— На месте обстрела правоохранители обнаружили двухлетнего мальчика. Ребенок находился вместе с отцом-священником. Мать ребенка была убита вражеским ударом на прошлой неделе, — рассказали в полиции.
Еще одна женщина пострадала от второго авиационного удара в 10:50 управляемой авиабомбой ФАБ-250. 54-летняя пострадавшая самостоятельно обратилась к медикам в Дружковке.
Взрывной волной также было повреждено девять частных домов.
Сергей Горбунов призывает жителей Константиновки не медлить с эвакуацией. Обратиться можно по телефону: 093 420 18 83.
27 сентября россияне атаковали Константиновку ФАБ-250, FPV-дроном и артиллерией. Поранены двое мирных жителей.