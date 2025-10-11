Росія вдень 11 жовтня атакувала Костянтинівку, що на Донеччині. На жаль, дві людини загинуло, ще п’ятеро цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив Сергій Горбунов, начальник Костянтинівської МВА.

Атака на Костянтинівку сьогодні, 11 жовтня: що відомо

Так, росіяни двічі атакували Костянтинівку авіаційними бомбами типу ФАБ-250.

Перший вибух стався о 10:39 на території Іова Почаївського храму, де на момент атаки перебували місцеві мешканці. Загинули двоє чоловіків 49 і 56 років. Поранення отримали двоє чоловіків, 47 і 74 роки, та дві жінки, 56 і 62 роки. Поранених оперативно доставили співробітники поліції до лікарні Дружківки.

Потужним вибухом пошкоджено фасад храму Горлівської єпархії Української православної церкви.

– На місці обстрілу правоохоронці виявили дворічного хлопчика. Дитина перебувала разом з батьком-священником. Матір дитини вбило ворожим ударом минулого тижня, – розповіли в поліції.

Ще одна жінка постраждала від другого авіаційного удару о 10:50 керованою авіабомбою ФАБ-250. 54-річна постраждала самостійно звернулася до медиків у Дружківці.

Вибуховою хвилею також побило дев’ять приватних будинків.

Сергій Горбунов закликає жителів Костянтинівки не зволікати з евакуацією. Звернутися можна за телефоном: 093 420 18 83.

