Взрывы в Константиновке: ранены два мирных жителя, повреждено жилье
Взрывы в Константиновке Донецкой области прогремели, когда враг атаковал город ФАБ-250, FPV-дроном и артиллерией.
Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
Взрывы в Константиновке 27 сентября: что известно
В результате взрывов в Константиновке сегодня пострадала гражданская инфраструктура и получили ранения двое мирных жителей.
По словам главы МВА, враг сначала нанес авиационный удар управляемой авиабомбой ФАБ-250 по жилым кварталам города.
В результате взрыва в Константиновке повреждения получили пять многоэтажных домов.
К счастью, от авиабомбы обошлось без жертв и раненых среди гражданского населения.
Позже, во время вражеской атаки FPV-дроном было ранено гражданское лицо.
Человек получил травмы, находясь в автомобиле, который был поврежден на одной из улиц города.
Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу в Дружковке.
Также зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии по жилым кварталам Константиновки.
В результате этого ранения получила еще один гражданский человек.
Кроме того, повреждены фасады трех частных домов в городе.
Правоохранители фиксируют последствия взрывов в Константиновке 27 сентября.