Взрывы в Константиновке Донецкой области прогремели, когда враг атаковал город ФАБ-250, FPV-дроном и артиллерией.

Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

Взрывы в Константиновке 27 сентября: что известно

В результате взрывов в Константиновке сегодня пострадала гражданская инфраструктура и получили ранения двое мирных жителей.

По словам главы МВА, враг сначала нанес авиационный удар управляемой авиабомбой ФАБ-250 по жилым кварталам города.

В результате взрыва в Константиновке повреждения получили пять многоэтажных домов.

К счастью, от авиабомбы обошлось без жертв и раненых среди гражданского населения.

Позже, во время вражеской атаки FPV-дроном было ранено гражданское лицо.

Человек получил травмы, находясь в автомобиле, который был поврежден на одной из улиц города.

Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу в Дружковке.

Также зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии по жилым кварталам Константиновки.

В результате этого ранения получила еще один гражданский человек.

Кроме того, повреждены фасады трех частных домов в городе.

Правоохранители фиксируют последствия взрывов в Константиновке 27 сентября.

