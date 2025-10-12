РФ атаковала энергетические и газотранспортные объекты в 3 областях – Минэнерго
Ночью 12 октября армия РФ в очередной раз атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Атака на объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры
Во время атаки 12 октября повреждения получили объекты энергетики Донецкой, Одесской и Черниговской областей.
Так, известно, что в Белгород-Днестровском Одесской области поврежден объект электроэнергетики.
В Подольском районе Одесской области подвергся разрушениям объект газотранспортной инфраструктуры.
Донецкая область обесточена из-за прицельного удара по энергетической инфраструктуре.
В Нежинском районе Черниговской области энергообъект атаковал вражеский дрон.
Сейчас спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию с электроснабжением.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 327-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.