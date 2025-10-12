Ночью 12 октября армия РФ в очередной раз атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Атака на объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры

Во время атаки 12 октября повреждения получили объекты энергетики Донецкой, Одесской и Черниговской областей.

Так, известно, что в Белгород-Днестровском Одесской области поврежден объект электроэнергетики.

В Подольском районе Одесской области подвергся разрушениям объект газотранспортной инфраструктуры.

Донецкая область обесточена из-за прицельного удара по энергетической инфраструктуре.

В Нежинском районе Черниговской области энергообъект атаковал вражеский дрон.

Сейчас спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 327-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

