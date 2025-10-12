Ночью 12 октября 2025 года Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину, применив 118 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов, а также управляемую авиационную ракету Х-31.

Такие данные по состоянию на утро 12 октября обнародовали в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину 12 октября: что известно

В целом противник атаковал из направлений Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (временно оккупированный Крым) и Запорожская область (ОТТ).

Из 118 беспилотников около 50 были Шахеды.

Сейчас смотрят

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной было сбито или подавлено 103 вражеских беспилотника типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на Севере, Востоке и Юге страны.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 15 ударных беспилотников в десяти населенных пунктах.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Как отметили в Воздушных силах, атака продолжается – на севере и востоке зашли новые группы ударных БПЛА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 327-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.