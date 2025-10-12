РФ атакувала енергетичні та газотранспортні об’єкти у 3 областях – Міненерго
Уночі 12 жовтня армія РФ вкотре атакувала об’єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.
Атака на об’єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури
Під час атаки 12 жовтня пошкоджень зазнали об’єкти енергетики Донецької, Одеської та Чернігівської областей.
Так, відомо, що в Білгород-Дністровському Одеської області пошкоджено об’єкт електроенергетики.
У Подільському районі Одеської області зазнав руйнувань об’єкт газотранспортної інфраструктури.
Донецька область знеструмлена через прицільний удар по енергетичній інфраструктурі.
У Ніжинському районі Чернігівської області енергооб’єкт атакував ворожий дрон.
Наразі рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій та енергетики працюють над тим, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію з електропостачанням.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 327-му добу.
