Уночі 12 жовтня армія РФ вкотре атакувала об’єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Атака на об’єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури

Під час атаки 12 жовтня пошкоджень зазнали об’єкти енергетики Донецької, Одеської та Чернігівської областей.

Так, відомо, що в Білгород-Дністровському Одеської області пошкоджено об’єкт електроенергетики.

У Подільському районі Одеської області зазнав руйнувань об’єкт газотранспортної інфраструктури.

Донецька область знеструмлена через прицільний удар по енергетичній інфраструктурі.

У Ніжинському районі Чернігівської області енергооб’єкт атакував ворожий дрон.

Наразі рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій та енергетики працюють над тим, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 327-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

