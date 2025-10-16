Работа объектов газодобычи остановлена из-за ночных взрывов в Полтаве и области 16 октября.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Взрывы в Полтаве и области 16 октября: что известно о последствиях

О взрывах в Полтаве сегодня ночью сообщали местные жители.

Сейчас смотрят

В частности, один из взрывов в Полтаве прогремел в половине шестого утра.

Воздушные силы ВСУ в это время неоднократно сообщали о движении ракет в направлении Полтавы, Кременчуга и Миргорода.

В областной военной администрации ситуацию со взрывами в Полтаве и области пока не комментировали.

Зато появилась информация от ДТЭК.

Там отметили, что ночью враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нафтогаз дронами и ракетами.

– В результате атаки работа объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена, – отметили в ДТЭК.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 331-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Силы обороны Юга Украины

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.