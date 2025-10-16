Взрывы в Полтаве и области: остановлена работа объектов газодобычи
Работа объектов газодобычи остановлена из-за ночных взрывов в Полтаве и области 16 октября.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Взрывы в Полтаве и области 16 октября: что известно о последствиях
О взрывах в Полтаве сегодня ночью сообщали местные жители.
В частности, один из взрывов в Полтаве прогремел в половине шестого утра.
Воздушные силы ВСУ в это время неоднократно сообщали о движении ракет в направлении Полтавы, Кременчуга и Миргорода.
В областной военной администрации ситуацию со взрывами в Полтаве и области пока не комментировали.
Зато появилась информация от ДТЭК.
Там отметили, что ночью враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нафтогаз дронами и ракетами.
– В результате атаки работа объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена, – отметили в ДТЭК.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 331-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Силы обороны Юга Украины