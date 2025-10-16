Робота об’єктів газовидобутку зупинена через нічні вибухи в Полтаві та області 16 жовтня.

Про це повідомили у ДТЕК.

Вибухи в Полтаві та області 16 жовтня: що відомо про наслідки

Про вибухи в Полтаві сьогодні вночі повідомляли місцеві.

Зараз дивляться

Зокрема, один із вибухів у Полтаві прогримів о пів на шосту ранку.

Повітряні сили ЗСУ у цей час неодноразово повідомляли про рух ракет у напрямку Полтави, Кременчука та Миргорода.

В обласній військовій адміністрації ситуацію з вибухами в Полтаві та області поки не коментували.

Натомість з’явилася інформація від ДТЕК.

Там зазначили, що вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами.

– Унаслідок атаки робота об’єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена, – зазначили у ДТЕК.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 331-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сили оборони Півдня України

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.