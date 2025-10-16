Вибухи в Полтаві та області: зупинена робота об’єктів газовидобутку
Робота об’єктів газовидобутку зупинена через нічні вибухи в Полтаві та області 16 жовтня.
Про це повідомили у ДТЕК.
Вибухи в Полтаві та області 16 жовтня: що відомо про наслідки
Про вибухи в Полтаві сьогодні вночі повідомляли місцеві.
Зокрема, один із вибухів у Полтаві прогримів о пів на шосту ранку.
Повітряні сили ЗСУ у цей час неодноразово повідомляли про рух ракет у напрямку Полтави, Кременчука та Миргорода.
В обласній військовій адміністрації ситуацію з вибухами в Полтаві та області поки не коментували.
Натомість з’явилася інформація від ДТЕК.
Там зазначили, що вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами.
– Унаслідок атаки робота об’єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена, – зазначили у ДТЕК.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 331-шу добу.
Фото: Сили оборони Півдня України