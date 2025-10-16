Утром 16 октября Россия атаковала Украину ракетами Кинжал – взрывы слышали в Харькове, Кропивницком, Полтаве. Также взрывы раздавались в Чернигове из-за ударных дронов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хочет перейти в наступление, и призвал диктатора Владимира Путина перестать убивать украинцев и россиян.

Состоялась 31-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 16 октября – в подборке Фактов ICTV.

РФ атаковала Украину ракетами

Утром 16 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета в России МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты Кинжал.

Звуки взрывов слышали в Полтаве, Харькове и Кропивницком. Также в Изюме Харьковской области зафиксирована серия мощных детонаций, вероятно в результате ракетного обстрела.

После отбоя угрозы из-за МиГ-31К для ряда областей сохраняется опасность из-за ударных беспилотников. Вероятно, они стали причиной звуков взрывов в Чернигове.

Трамп призвал Путина прекратить убийства

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хочет перейти в наступление на фронте.

Он добавил, что планирует обсудить это с президентом Владимиром Зеленским во время встречи 17 октября.

Также Трамп призвал диктатора Владимира Путина прекратить агрессию и убийства украинцев и россиян, отметив, что Россия уже потеряла около 1,5 млн человек.

Состоялось заседание Рамштайна-31

Состоялась 31-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Украина подписала меморандумы с Германией об укреплении оборонного сотрудничества и со странами Северо-Балтийской инициативы по обучению и оснащению украинских военных в Польше.

Партнеры согласовали новые пакеты помощи: Германия выделит $2 млрд на системы ПВО, Дания — $171 млн на поддержку флота, Нидерланды — €90 млн на дроны, а еще ряд стран присоединится к финансированию программы PURL.

