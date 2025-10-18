РФ атаковала энергетический объект на Черниговщине – без света 17 тыс. абонентов
В результате попадания российских военных по энергетическому объекту на территории Корюковского района Черниговской области в пятницу, 17 октября, без электроснабжения оказались около 17 тыс. абонентов.
Об этом сообщило АО Черниговоблэнерго в своем Telegram-канале.
– Ночью рашисты попали в энергетический объект на территории Корюковского района. Без электроснабжения оказались около 17 тыс. абонентов, – говорится в сообщении.
Там добавили, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Когда удастся восстановить энергоснабжение в Корюковском районе – на данный момент не указывается.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 333-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.