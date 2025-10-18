В результате попадания российских военных по энергетическому объекту на территории Корюковского района Черниговской области в пятницу, 17 октября, без электроснабжения оказались около 17 тыс. абонентов.

Об этом сообщило АО Черниговоблэнерго в своем Telegram-канале.

В Черниговской области без света 17 тыс. абонентов

– Ночью рашисты попали в энергетический объект на территории Корюковского района. Без электроснабжения оказались около 17 тыс. абонентов, – говорится в сообщении.

Там добавили, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Когда удастся восстановить энергоснабжение в Корюковском районе – на данный момент не указывается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 333-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

