Внаслідок влучання російських військових по енергетичному об’єкту на території Корюківського району Чернігівської області у п’ятницю, 17 жовтня, без електропостачання опинилися близько 17 тис. абонентів.

Про це повідомив АТ Чернігівобленерго у своєму Telegram-каналі.

На Чернігівщині без світла 17 тис. абонентів

– Вночі рашисти поцілили в енергетичний об’єкт на території Корюківського району. Без електропостачання опинилося близько 17 тис. абонентів, – йдеться у повідомленні.

Там додали, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Зараз дивляться

Коли вдасться відновити енергопостачання у Корюківському районі – станом на зараз не зазначається.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 333-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.