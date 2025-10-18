РФ атакувала енергетичний об’єкт на Чернігівщині – без світла 17 тис. абонентів
Внаслідок влучання російських військових по енергетичному об’єкту на території Корюківського району Чернігівської області у п’ятницю, 17 жовтня, без електропостачання опинилися близько 17 тис. абонентів.
Про це повідомив АТ Чернігівобленерго у своєму Telegram-каналі.
На Чернігівщині без світла 17 тис. абонентів
– Вночі рашисти поцілили в енергетичний об’єкт на території Корюківського району. Без електропостачання опинилося близько 17 тис. абонентів, – йдеться у повідомленні.
Там додали, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Коли вдасться відновити енергопостачання у Корюківському районі – станом на зараз не зазначається.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 333-тю добу.
