Ночью 18 октября в Полтаве и Полтавской общине раздавались взрывы. Россияне атаковали город ударными дронами.

Об этом сообщает Суспільне и глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

Взрывы в Полтаве ночью 18 октября: что известно

Так, воздушная тревога в Полтавской области начала звучать в 22:18. А в 00:28 18 октября жители Полтавы уже слышали взрывы. Воздушные силы сообщили, что в направлении города летят российские дроны.

В 00:32 прогремели повторные взрывы в Полтаве.

Утром Владимир Когут сообщил, что ночью россияне атаковали Полтавскую область беспилотниками. По вражеским целям работала наша противовоздушная оборона.

В результате падения вражеского беспилотника в Полтавском районе повреждено складское помещение одного из гражданских предприятий, там произошел пожар, который спасатели быстро ликвидировали.

К счастью, обошлось без пострадавших.

По данным спасателей, огонь охватил около 1500 кв. м склада готовой продукции. К тушению привлекались 63 спасателя и 15 единиц техники ГСЧС.

Ночью над Днепропетровской областью наша противовоздушная оборона уничтожила 11 российских беспилотников. До поздней ночи в Черкасской области работали силы и средства ПВО: защитники обезвредили семь российских дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 333-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

