В субботу автомобиль, которым управлял сотрудник посольства России в Польше врезался в ограждения и перевернулся.

В Варшаве авто посольства РФ в Польше врезалось в ограждение

Автомобиль Dacia, которым управлял технический сотрудник российского посольства, двигался к центру города по Вислостраде, когда водитель не справился с управлением на путепроводе, врезавшись в ограждение, пишет TVP World. От столкновения с барьером обломки машины разлетелись и полетели на автомобили, которые двигались по встречному направлению.

Пожарные, полиция и скорая медицинская помощь оперативно прибыли на место происшествия, чтобы оцепить территорию. Вислострада была перекрыта в два направления.

Водителем авто посольства был не дипломат, а технический работник учреждения.

Все водители, причастные к столкновению на Вислостраде, были трезвыми. Никого не госпитализировали, а водителю автомобиля съехавшего с дороги российского посольства выписали штраф.

