У суботу автомобіль, яким керував співробітник посольства Росії у Польщі, врізався в огорожу і перекинувся.

У Варшаві авто посольства РФ у Польщі врізалося в огорожу

Автомобіль Dacia, яким керував технічний співробітник російського посольства, рухався до центру міста Віслострадою, коли водій не впорався з керуванням на шляхопроводі, врізавшись в огорожу, пише TVP World. Від зіткнення з бар’єром уламки машини розлетілися та полетіли в автомобілі, які рухалися зустрічним напрямком.

Пожежні, поліція та швидка медична допомога оперативно прибули на місце події, щоб оточити територію. Віслострада була перекрита в обох напрямках.

Водієм авто посольства був не дипломат, а технічний працівник установи.

Усі водії, причетні до зіткнення на Вислостраді, були тверезими. Нікого не госпіталізували, а водієві автомобіля російського посольства, що з’їхав з дороги, виписали штраф.

