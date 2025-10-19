19 октября приостановлено водоснабжение в Одессе и снижено давление в сети для жителей части Киевского и Хаджибейского районов.

Водоснабжение в Одессе 19 октября: что известно

Водоснабжение в Одессе 19 октября приостановлено из-за аварии на водопроводе большого диаметра, сообщают в Инфоксводоканале.

Также снижено давление в сети для жителей части Киевского и Хаджибейского районов Одессы.

В частности, речь идет о домах на улицах Академика Королева, Небесной Сотни, Семьи Глодан, Левитана, Варненской, Космонавтов, Инглеге, Героев Крут и Люстдорфской дороге.

По предварительным прогнозам Инфоксводоканала, аварийно-ремонтные работы продлятся до 03:00 20 октября.

– Наши специалисты сейчас делают все возможное, чтобы с утра жители указанных улиц были с водой. Спасибо за понимание, – отметили коммунальщики.

Источник: Инфоксводоканал

