19 жовтня призупинено водопостачання в Одесі та знижено тиск у мережі для жителів частини Київського та Хаджибейського районів.

Водопостачання в Одесі 19 жовтня: що відомо

Водопостачання в Одесі 19 жовтня призупинене через аварію на водогоні великого діаметру, повідомляють в Інфоксводоканалі.

Також знижено тиск у мережі для жителів частини Київського та Хаджибейського районів Одеси.

Зараз дивляться

Зокрема, ідеться про будинки на вулицях Академіка Корольова, Небесної Сотні, Сім’ї Глодан, Левітана, Варненській, Космонавтів, Інглезі, Героїв Крут та Люстдорфській дорозі.

За попередніми прогнозами Інфоксводоканалу, аварійно-ремонтні роботи триватимуть до 03:00 20 жовтня.

– Наші фахівці зараз роблять все можливе, щоб зранку жителі вказаних вулиць були з водою. Дякуємо за розуміння, – зазначили комунальники.

Джерело: Інфоксводоканал

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.