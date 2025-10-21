Російські війська завдали масованого удару по місту Новгород-Сіверський Чернігівської області. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано понад 20 прильотів ударними дронами Shahed та РСЗВ Торнадо.

Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Атака на Новгород-Сіверський 21 жовтня: які наслідки

Оновлено о 17:40. За інформацією Чернігівської ОВА, росіяни вдарили Shahed – близько 20 прильотів під час атаки на Новгород-Сіверський 21 жовтня.

Вже відомо про чотирьох загиблих. Усі цивільні – двоє чоловіків і двоє жінок.

Начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов повідомив про 10 постраждалих.

Серед них – 10-річна дівчинка, яку екстрено транспортують до Чернігівської дитячої обласної лікарні. Один поранений – у важкому стані, інші – у стані середньої тяжкості.

За словами начальника Новогород-Сіверської РВА, росіяни обстріляли центр міста Shahed та системами залпового вогню Торнадо.

Внаслідок атаки на Новгород-Сіверський зафіксовано багато руйнувань.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 336-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Чернігівська ОВА

