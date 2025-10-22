Юлия Захарченко, редактор ленты
Взрывы в Киеве: в столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА
Мощные взрывы в Киеве прогремели вечером в среду, 22 октября, когда российские войска атаковали столицу ударными дронами.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 337-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
