Потужні вибухи в Києві прогриміли ввечері у середу, 22 жовтня, коли російські війська атакували столицю ударними дронами.

Вибухи у Києві ввечері 22 жовтня: які наслідки

Інформацію про те, що у столиці пролунали потужні вибухи під час атаки безпілотниками Росії, підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

– У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях, – закликав міський глава столиці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 337-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

