Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 130 беспилотников.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась еще в 19:00 22 октября.

В то время защитники неба зафиксировали пуски 130 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов из районов российских Курска, Миллерово, Шаталово, Орла, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Около 80 из примененных врагом дронов, отмечают в Воздушных силах ВСУ, составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины до 08:30 сбили/подавили 92 БпЛА на Севере и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 25 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых беспилотников или их обломков на 11 локациях.

В настоящее время атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БпЛА.

Поэтому украинские защитники призывают людей в регионах, где есть угроза, соблюдать правила безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 338-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

