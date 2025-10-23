Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 130 безпілотників.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася ще о 19:00 22 жовтня.

У той час оборонці неба зафіксували пуски 130 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів із районів російських Курська, Міллєрово, Шаталово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Близько 80 із застосованих ворогом дронів, зауважують у Повітряних силах ЗСУ, становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України до 08:30 збили/приглушили 92 БпЛА на Півночі та Сході країни.

Зафіксовано влучання 25 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих безпілотників чи їхніх уламків на 11 локаціях.

Наразі атака триває, адже в повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА.

Тож українські захисники закликають людей у регіонах, де є загроза, дотримуватися правил безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 338-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

