Двое железнодорожников пострадали во время взрывов в Сумах сегодня ночью 23 октября.

Взрывы в Сумах сегодня, 23 октября: что известно

Взрывы в Сумах сегодня, 23 октября, прогремели около 03:00.

В это время российские войска нанесли удар дронами по территории железнодорожной станции.

Сейчас смотрят

В результате попадания, отмечает начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, пострадали двое работников железной дороги.

35-летнего мужчину госпитализировали в больницу. 28-летнему мужчине оказали помощь на месте.

Последствия атаки уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 338-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.