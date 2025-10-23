Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Взрывы в Сумах: произошло попадание по территории железнодорожной станции, есть раненые
Двое железнодорожников пострадали во время взрывов в Сумах сегодня ночью 23 октября.
Взрывы в Сумах сегодня, 23 октября: что известно
Взрывы в Сумах сегодня, 23 октября, прогремели около 03:00.
В это время российские войска нанесли удар дронами по территории железнодорожной станции.
В результате попадания, отмечает начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, пострадали двое работников железной дороги.
35-летнего мужчину госпитализировали в больницу. 28-летнему мужчине оказали помощь на месте.
Последствия атаки уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 338-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
