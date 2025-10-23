Двоє залізничників постраждали під час вибухів у Сумах сьогодні вночі 23 жовтня.

Вибухи в Сумах сьогодні, 23 жовтня: що відомо

Вибухи в Сумах сьогодні, 23 жовтня, прогриміли близько 03:00.

У той час російські війська завдали удару дронами по території залізничної станції.

Зараз дивляться

Унаслідок влучання, зазначає начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, постраждали двоє працівників залізниці.

35-річного чоловіка госпіталізували до лікарні. 28-річному чоловіку надали допомогу на місці.

Наслідки атаки уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 338-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.