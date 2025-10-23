Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.
Вибухи в Сумах: сталося влучання по території залізничної станції, є поранені
Двоє залізничників постраждали під час вибухів у Сумах сьогодні вночі 23 жовтня.
Вибухи в Сумах сьогодні, 23 жовтня: що відомо
Вибухи в Сумах сьогодні, 23 жовтня, прогриміли близько 03:00.
У той час російські війська завдали удару дронами по території залізничної станції.
Зараз дивляться
Унаслідок влучання, зазначає начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, постраждали двоє працівників залізниці.
35-річного чоловіка госпіталізували до лікарні. 28-річному чоловіку надали допомогу на місці.
Наслідки атаки уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 338-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожВибухи в Києві: пошкодження у Подільському і Деснянському районах, зросла кількість постраждалих
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.