Взрывы в Кривом Роге 26 октября раздались во время воздушной тревоги. В городе виден дым.

Об этом сообщают местные журналисты.

Взрывы в Кривом Роге сегодня: какие последствия

Ранее в Воздушных силах сообщали о КАБ в направлении Кривого Рога с юго-востока.

Как рассказал руководитель Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко, с вечера россияне атаковали Никопольщину почти полтора десятка раз.

На райцентр, Марганецкую, Покровскую и Мировскую общины направляли fpv-дроны и тяжелую артиллерию.

Пострадала 63-летняя женщина. С ожогами ее доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

Также среди поврежденного – 3 частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач, газопровод. Обследование территорий, по которым избивал противник, продолжается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 341-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

