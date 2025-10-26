Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Вибухи у Кривому Розі 26 жовтня: повідомляють про удар КАБом
Вибухи у Кривому Розі 26 жовтня пролунали під час повітряної тривоги. У місті видно дим.
Про це повідомляють місцеві журналісти.
Вибухи у Кривому Розі сьогодні: які наслідки
Раніше у Повітряних силах повідомляли про
Як розповів керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, від вечора росіяни атакували Нікопольщину майже півтора десятка разів.
На райцентр, Марганецьку, Покровську та Мирівську громади скеровували fpv-дрони й важку артилерію.
Постраждала 63-річна жінка. З опіками її доправили до лікарні, де надали необхідну допомогу.
Також серед пошкодженого – 3 приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач, газогін. Обстеження територій, по яких бив противник, триває.
