Вибухи у Кривому Розі 26 жовтня пролунали під час повітряної тривоги. У місті видно дим.

Про це повідомляють місцеві журналісти.

Вибухи у Кривому Розі сьогодні: які наслідки

Раніше у Повітряних силах повідомляли про КАБ в напрямку Кривого Рогу з південного сходу.

Як розповів керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, від вечора росіяни атакували Нікопольщину майже півтора десятка разів.

На райцентр, Марганецьку, Покровську та Мирівську громади скеровували fpv-дрони й важку артилерію.

Постраждала 63-річна жінка. З опіками її доправили до лікарні, де надали необхідну допомогу.

Також серед пошкодженого – 3 приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач, газогін. Обстеження територій, по яких бив противник, триває.

