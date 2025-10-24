РФ впервые ударила УАБами по Одесской области: особенности атаки и есть ли угроза для Киева

Россия впервые нанесла удар управляемыми авиабомбами по Одесской области. По неподтвержденным данным, УАБы пролетели около 180 км. После этого в Telegram-пабликах появилась информация, что эти вражеские цели могут достичь левого берега Киева, а уже совсем скоро и центра.

Авиационный эксперт Валерий Романенко эксклюзивно рассказал Фактам ICTV, реальна ли угроза для столицы, и проанализировал сегодняшнюю атаку Одесской области.

Особенность атаки Одесской области УАБами

Россияне сбросили три авиабомбы на Одесскую область, но в целом самолет несет 4 цели, то есть велика вероятность, что четвертая вообще упала в море, говорит эксперт.

— Из этих бомб одна была сбита, одна — локационно потеряна и только одна взорвалась, — говорит Валерий Романенко.

В то же время он отметил, что у россиян очень много УАБов и они постоянно их совершенствуют. Так, если изначально дальность управляемых авиационных бомб была не более 60-70 км, то сейчас она достигает от 100 до 130 км. К тому же, РФ повышает скорость управляемых авиационных бомб.

— И это пока предел для УАБов с обычными бомбами. Однако россияне разработали новые образцы авиабомб, в частности Гром-Е1 и Гром-Е2. Но и там дальность не более 150 км. И замечу, что информация об атаке Одесской области, что УАБ пролетел 180-190 км, не имеет объективного подтверждения, — говорит эксперт.

В то же время, как пишет BBC News Украина, последняя разработка — реактивный УАБ — имеет высокую дальность. То есть до 150 и даже до 200 км. Сам представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявлял, что в условиях недавних испытаний россияне смогли достичь дальности применения нового УАБа в 193 км.

— К сожалению, они (россияне, — Ред.) выходят на серийное производство такого вооружения, — добавил Скибицкий.

Кроме того, официальной информации, чем именно РФ ударила по региону, пока нет. Но, по словам Валерия Романенко, если дальность действительно была 180 км, то это похоже на крылатую ракету Бандероль, гибрид бомбы и реактивного дрона. В то же время ее боевая часть всего лишь 150 кг. Также, по словам эксперта, это могла быть модификация Грома-Е1.

Зачем РФ нанесла удар по Одесской области УАБами? По мнению эксперта, это было испытание — получится или нет. Если же это повторится, то в следующий раз наша ПВО будет готова к такой атаке.

— Понимаете, мы не ожидали удары по Одесской области с моря. Как правило, если враг использует какой-то тактический метод, новую тактическую разработку, один-два раза она может сработать. А потом — используется контрметод. Мы просто усилим ПВО Одессы и все. Например, можно вдоль побережья поставить несколько зенитных комплексов с оптоэлектронным или радиолокационным управлением и таким образом прикрыть регион с моря. И тогда россиянам придется искать новые способы террора, — говорит эксперт.

Валерий Романенко считает, что такие массовые пуски с моря по Одесской области вряд ли будут происходить дальше.

Российские УАБы: есть ли риск для Киева

По словам эксперта, чтобы Киеву действительно грозили УАБы, дальность их поражения должна быть 240 км. Это обусловлено тем, что управляемые авиационные бомбы РФ придется бросать над сушей.

— А над сушей — это нужно добавить 40 км. То есть, если они говорят, что до Киева, это примерно 200 км и плюс еще 40 км. Это уже слишком даже для самых современных российских крылатых бомб. И, кстати, Киев хорошо прикрыт средствами РЭБ. Вряд ли они решатся это делать. То есть не нужно пугать людей, тем более киевлян, угрозой УАБов, — говорит эксперт.

К тому же, точность УАБов не такая высокая, как, например, у крылатых ракет.

В то же время есть и другая составляющая того, почему Россия не будет бить крылатыми авиационными бомбами по Киеву. Это вызовет моментальную информационную волну, которая россиянам совершенно не нужна сейчас, потому что это “добежит” и до президента США Дональда Трампа.

