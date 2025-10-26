Российская армия нанесла удар по городу Сумы днем в воскресенье, 26 октября.

Взрывы в Сумах 26 октября: последствия атаки РФ

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко рассказал, что около 14:20 враг нанес удар беспилотником по областному центру.

По его словам, удар по Сумам пришелся по крыше многоэтажки в Заречном районе.

Руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров уточнил, что в результате атаки 44-летняя женщина, которая находилась вблизи места удара вражеского БпЛА в крышу многоэтажки в спальном районе, получила острую реакцию на стресс.

По его словам, медицинские работники оказали ей необходимую помощь. Он объяснил, что в настоящее время жизни женщины ничего не угрожает.

По предварительным данным, в многоэтажке после атаки повреждена только крыша, но обследование территории еще продолжается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 341-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ГВА

