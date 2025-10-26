Ворог ударив безпілотником по Сумах: є влучання, постраждала людина
Російська армія завдала удару по місту Суми вдень у неділю, 26 жовтня.
Вибухи у Сумах 26 жовтня: наслідки атаки РФ
Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко розповів, що близько 14:20 ворог ударив безпілотником по обласному центру.
За його словами, удар по Сумах прийшовся по даху багатоповерхівки в Зарічному районі.
Керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров уточнив, що внаслідок атаки 44-річна жінка, яка перебувала поблизу місця удару ворожого БпЛА у дах багатоповерхівки у спальному районі, дістала гостру реакцію на стрес.
За його словами, медичні працівники надали їй необхідну допомогу. Він пояснив, що наразі життю жінки нічого не загрожує.
За попередніми даними, у багатоповерхівці після атаки пошкоджений тільки дах, але обстеження території ще триває.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 341-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Сумська МВА