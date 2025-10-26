Російська армія завдала удару по місту Суми вдень у неділю, 26 жовтня.

Вибухи у Сумах 26 жовтня: наслідки атаки РФ

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко розповів, що близько 14:20 ворог ударив безпілотником по обласному центру.

За його словами, удар по Сумах прийшовся по даху багатоповерхівки в Зарічному районі.

Керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров уточнив, що внаслідок атаки 44-річна жінка, яка перебувала поблизу місця удару ворожого БпЛА у дах багатоповерхівки у спальному районі, дістала гостру реакцію на стрес.

За його словами, медичні працівники надали їй необхідну допомогу. Він пояснив, що наразі життю жінки нічого не загрожує.

За попередніми даними, у багатоповерхівці після атаки пошкоджений тільки дах, але обстеження території ще триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 341-шу добу.

Фото: Сумська МВА

