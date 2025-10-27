Во вторник, 28 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Отключение света 28 октября: что известно

Завтра электроэнергию населению будут отключать в отдельных регионах с 8:00 до 22:00. Для промышленности – с 7:00 до 22:00.

— Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, — говорится в сообщении.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

графики почасовых отключений — с 08:00 до 22:00 – объемом от 1 до 2 очередей;

графики ограничения мощности — с 07:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.

В Укрэнерго отмечают, что время и объем применения ограничений могут измениться, и призывают следить за информацией на официальных страницах облэнерго.

Напомним, сегодня в течение дня россияне обстреливали Черниговскую область. В результате вражеских атак поврежден важный энергетический объект в Корюковском районе.

С сентября россияне бьют по энергетическим объектам Украины.

После российского удара по Украине 22 октября для населения ввели графики почасовых отключений электроэнергии.

Тогда армия РФ осуществила комбинированную атаку с применением беспилотников и ракет, нацеленную на объекты критической инфраструктуры.

Основные удары враг нанес по Киевской области, но под обстрелы попали также Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская области.

