В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения электроэнергии, сообщает ДТЭК.

Такое решение приняли в Укрэнерго из-за масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины ночью 22 октября.

Массированная ночная атака по энергосистеме

Министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что российские войска ночью осуществили комбинированную атаку по энергетическим объектам по всей стране.

В Минэнерго сообщили, что как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнение масштабов повреждений и аварийно-восстановительные работы.

В Укрэнерго отмечают, что экстренные отключения применены для сохранения стабильности энергосистемы. Потребителям рекомендуют следить за обновлениями.

В случае изменений графики будут оперативно сообщены в Telegram-канале ДТЭК.

