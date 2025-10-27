Сегодня в течение дня российские военные атакуют Чернигов и Черниговскую область. В результате вражеских атак повреждены четыре жилых дома, хозяйственное здание и энергообъект. Пострадал человек.

Об этом сообщают ГСЧС и Черниговоблэнерго.

Взрывы в Черниговской области 27 октября: что известно

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в Чернигове в результате удара повреждены четыре жилых дома, один человек травмирован.

Пострадавший был доставлен в карету скорой помощи.

Зафиксировано попадание дрона в Черниговском районе. Загорелось хозяйственное здание, пожарные оперативно потушили пламя.

Предварительно обошлось без пострадавших.

В понедельник, 27 октября, россияне также поразили важный энергетический объект в Черниговской области.

— В результате вражеских обстрелов поврежден важный энергообъект в Корюковском районе, — говорится в сообщении.

Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут восстановительные работы.

Напомним, 21 октября россияне нанесли массированный удар по городу Новгород-Северский в Черниговской области.

Зафиксировано более 20 прилетов ударными дронами Shahed и РСЗО Торнадо.

В результате атаки погибли четыре человека, еще 10 человек получили травмы.

С сентября россияне бьют по энергетическим объектам Украины.

После российского удара по Украине 22 октября для населения ввели графики почасовых отключений электроэнергии.

Тогда армия РФ осуществила комбинированную атаку с применением беспилотников и ракет, нацеленную на объекты критической инфраструктуры.

Основные удары враг нанес по Киевской области, но под обстрелы попали также Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская области.

