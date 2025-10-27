Взрывы в Чернигове и области 27 октября: есть попадания в дома и энергообъект
Сегодня в течение дня российские военные атакуют Чернигов и Черниговскую область. В результате вражеских атак повреждены четыре жилых дома, хозяйственное здание и энергообъект. Пострадал человек.
Об этом сообщают ГСЧС и Черниговоблэнерго.
Взрывы в Черниговской области 27 октября: что известно
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в Чернигове в результате удара повреждены четыре жилых дома, один человек травмирован.
Пострадавший был доставлен в карету скорой помощи.
Зафиксировано попадание дрона в Черниговском районе. Загорелось хозяйственное здание, пожарные оперативно потушили пламя.
Предварительно обошлось без пострадавших.
В понедельник, 27 октября, россияне также поразили важный энергетический объект в Черниговской области.
— В результате вражеских обстрелов поврежден важный энергообъект в Корюковском районе, — говорится в сообщении.
Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут восстановительные работы.
Напомним, 21 октября россияне нанесли массированный удар по городу Новгород-Северский в Черниговской области.
Зафиксировано более 20 прилетов ударными дронами Shahed и РСЗО Торнадо.
В результате атаки погибли четыре человека, еще 10 человек получили травмы.
С сентября россияне бьют по энергетическим объектам Украины.
После российского удара по Украине 22 октября для населения ввели графики почасовых отключений электроэнергии.
Тогда армия РФ осуществила комбинированную атаку с применением беспилотников и ракет, нацеленную на объекты критической инфраструктуры.
Основные удары враг нанес по Киевской области, но под обстрелы попали также Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская области.