У вівторок, 28 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Відключення світла 28 жовтня: що відомо

Завтра електроенергію населенню будуть відключати в окремих регіонах з 8:00 до 22:00. Для промисловості – з 7:00 до 22:00.

– Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, – йдеться у повідомленні.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень – з 08:00 до 22:00 – обсягом від 1 до 2 черг;

до – обсягом від 1 до 2 черг; графіки обмеженгня потужності – з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

В Укренерго наголошують, що час та обсяг застосування обмежень може змінитись та закликають стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго.

Нагадаємо, сьогодні протягом дня росіяни обстрілювали Чернігівщину. Унаслідок ворожих атаки пошкоджений важливий енергетичний об’єкт у Корюківському районі.

З вересня росіяни б’ють по енергетичних об’єктах України.

Після російського удару по Україні 22 жовтня для населення запровадили графіки погодинних відключень електроенергії.

Тоді армія РФ здійснила комбіновану атаку із застосуванням безпілотників і ракет, націлену на об’єкти критичної інфраструктури.

Основні удари ворог завдав по Київській області, але під обстріли потрапили також Дніпропетровська, Запорізька, Черкаська, Чернігівська та Одеська області.

