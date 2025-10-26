Около 60% электроэнергии в Украине производится на атомных реакторах, остальная часть — на гидро- и тепловых станциях.

Последние российские атаки направлены на обе составляющие энергетического баланса — производство и распределение, что угрожает стабильности системы.

Об этом пишет The Economist.

Какова цель российских ударов по энергосистеме Украины

Около 60% электроэнергии в Украине производится на атомных реакторах, большая часть остальной — на гидро- и тепловых (угольных или газовых) электростанциях.

Атомная энергия обеспечивает постоянное производство электричества, тогда как тепловые станции уравновешивают спрос и предложение, что жизненно важно для стабильности системы.

Россия сосредотачивает свои удары на обоих элементах этого баланса — генерации и распределении.

В течение трех недель Россия вывела из строя несколько тепловых электростанций и, вероятно, половину добычи газа в Украине, который является важной составляющей балансирующих мощностей.

Помимо стоимости восстановления разрушенной инфраструктуры, последние атаки неожиданно заставили Украину потратить ошеломляющие $1,9 млрд на импортный газ.

За пределами Киева основное внимание России сосредоточено на приграничных регионах — Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Цель, вероятно, заключается в попытке разделить Украину пополам: отделить промышленный восток, где потребление всегда было выше, от энергетического производства на западе.

Также ослабить линии передачи, чтобы парализовать поток электроэнергии с запада на восток.

— Они хотят сначала отключить свет на левом берегу, а не по всей стране, — говорит представитель украинского правительства.

Напомним, после атаки РФ на Украину 22 октября были введены графики почасовых отключений для населения.

Тогда Россия нанесла комбинированный удар с применением дронов и ракет по объектам критической инфраструктуры Украины.

Враг бил преимущественно по Киевской области. Пострадали также Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская области.

10 октября также произошла атака РФ на Украину. После нее Укрэнерго ограничило электроснабжение для промышленных потребителей.

