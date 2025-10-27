Сьогодні протягом дня російські військові атакують Чернігів та Чернігівську область. Унаслідок ворожих атак пошкоджені чотири житлові будинки, господарча будівля та енергооб’єкт. Постраждала людина.

Про це повідомляють ДСНС та Чернігівобленерго.

Вибухи у Чернігові та області 27 жовтня: що відомо

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, у Чернігові внаслідок удару пошкоджено чотири житлові будинки, одна людина травмована.

Постраждалий був доставлений до карети швидкої допомоги.

Зафіксоване влучання дрона у Чернігівському районі. Загорілася господарча будівля, пожежники оперативно загасили полум’я.

Попередньо обійшлося без потерпілих.

У понеділок, 27 жовтня, росіяни також уразили важливий енергетичний об’єкт на Чернігівщині.

– Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено важливий енергооб’єкт у Корюківському районі, – ідеться в повідомленні.

Як тільки дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи.

Нагадаємо, 21 жовтня росіяни завдали масованого удару по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині.

Зафіксовано понад 20 прильотів ударними дронами Shahed та РСЗВ Торнадо.

Унаслідок атаки загинуло чотири людини, ще 10 осіб дістали травми.

З вересня росіяни б’ють по енергетичних об’єктах України.

Після російського удару по Україні 22 жовтня для населення запровадили графіки погодинних відключень електроенергії.

Тоді армія РФ здійснила комбіновану атаку із застосуванням безпілотників і ракет, націлену на об’єкти критичної інфраструктури.

Основні удари ворог завдав по Київській області, але під обстріли потрапили також Дніпропетровська, Запорізька, Черкаська, Чернігівська та Одеська області.

