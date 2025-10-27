Вибухи в Чернігові та області 27 жовтня: є влучання у будинки та енергооб’єкт
Сьогодні протягом дня російські військові атакують Чернігів та Чернігівську область. Унаслідок ворожих атак пошкоджені чотири житлові будинки, господарча будівля та енергооб’єкт. Постраждала людина.
Про це повідомляють ДСНС та Чернігівобленерго.
Вибухи у Чернігові та області 27 жовтня: що відомо
Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, у Чернігові внаслідок удару пошкоджено чотири житлові будинки, одна людина травмована.
Постраждалий був доставлений до карети швидкої допомоги.
Зафіксоване влучання дрона у Чернігівському районі. Загорілася господарча будівля, пожежники оперативно загасили полум’я.
Попередньо обійшлося без потерпілих.
У понеділок, 27 жовтня, росіяни також уразили важливий енергетичний об’єкт на Чернігівщині.
– Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено важливий енергооб’єкт у Корюківському районі, – ідеться в повідомленні.
Як тільки дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи.
Нагадаємо, 21 жовтня росіяни завдали масованого удару по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині.
Зафіксовано понад 20 прильотів ударними дронами Shahed та РСЗВ Торнадо.
Унаслідок атаки загинуло чотири людини, ще 10 осіб дістали травми.
З вересня росіяни б’ють по енергетичних об’єктах України.
Після російського удару по Україні 22 жовтня для населення запровадили графіки погодинних відключень електроенергії.
Тоді армія РФ здійснила комбіновану атаку із застосуванням безпілотників і ракет, націлену на об’єкти критичної інфраструктури.
Основні удари ворог завдав по Київській області, але під обстріли потрапили також Дніпропетровська, Запорізька, Черкаська, Чернігівська та Одеська області.