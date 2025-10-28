Сегодня, 28 октября, около 15.00 в Хмельницком прогремел взрыв, в результате которого обвалились три этажа жилого дома.

В Хмельницком прогремел взрыв: причина

В городе по улице Тернопольской был слышен взрыв, сообщила Нацполиция Хмельницкой области.

По предварительной информации, произошел взрыв бытового газа. На место происшествия выехали экстренные службы и следственно-оперативная группа полиции.

Сейчас смотрят

В то же время в ГУ ГСЧС в Хмельницкой области сообщили, что пострадали 5 человек, в том числе 1 ребенок.

По предварительным данным, под завалами может находиться человек.

В местных пабликах пишут, что разрушены три этажа, что подтверждает снимок, обнародованный Нацполицией Хмельницкой области. На фотографии виден разрушенный торцевая часть здания.

В ГСЧС сообщили, что частично разрушены 9 квартир, еще 15 квартир повреждены.

Напомним, в начале октября в Запорожье в одном из жилых домов взорвалась граната, в результате чего был ранен человек.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.