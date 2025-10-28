Сьогодні, 28 жовтня, близько 15.00 у Хмельницькому пролунав вибух, у результаті якого обвалилися три поверхи житлового будинку.

У Хмельницькому пролунав вибух: причина

У місті по вулиці Тернопільській було чути вибух, повідомила Нацполіція Хмельницької області.

За попередньою інформацією, стався вибух побутового газу. На місце події виїхали екстрені служби та слідчо-оперативна група поліції.

Зараз дивляться

Водночас у ГУ ДСНС у Хмельницькій області повідомили, що постраждали 5 людей, в тому числі 1 дитина.

Попередньо, під завалами може перебувати людина.

У місцевих пабліках пишуть, що зруйновано три поверхи, що підтверджує знімок, який оприлюднили у Нацполіції Хмельницької області. На фотографії видно зруйнований торець будинку.

У ДСНС проінформували, що частково зруйновані 9 квартир, ще 15 квартир пошкоджені.

Нагадаємо, на початку жовтня в одному із житлових будинків Запоріжжя вибухнула граната, внаслідок чого було поранено людину.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.