У Запоріжжі вибухнула граната в багатоповерхівці, поранено чоловіка
У Запоріжжі в одному із житлових будинків вибухнула граната, внаслідок чого поранено людину.
Вибух гранати у Запоріжжі в багатоповерхівці – що сталося
Як повідомляє Поліція Запорізької області, інформація про вибух на сходовому майданчику в одному із багатоквартирних будинків середмістя надійшла 16 жовтня о 18:40 на спецлінію 102.
За інформацією поліції, у Вознесенівському районі у будинку здетонував боєприпас, травмувавши чоловіка.
Внаслідок вибуху чисельні осколкові поранення дістав 39-річний місцевий житель Запоріжжя.
Як зазначають у повідомленні, під час необережного поводження боєприпас здетонував. Постраждалого доставили до лікарні.
Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як зазначають у Поліції Запорізької області, з’ясовуються всі причини та обставини інциденту в рамках досудового розслідування.
Фото: Поліція Запорізької області