У Запоріжжі в одному із житлових будинків вибухнула граната, внаслідок чого поранено людину.

Вибух гранати у Запоріжжі в багатоповерхівці – що сталося

Як повідомляє Поліція Запорізької області, інформація про вибух на сходовому майданчику в одному із багатоквартирних будинків середмістя надійшла 16 жовтня о 18:40 на спецлінію 102.

За інформацією поліції, у Вознесенівському районі у будинку здетонував боєприпас, травмувавши чоловіка.

Зараз дивляться

Внаслідок вибуху чисельні осколкові поранення дістав 39-річний місцевий житель Запоріжжя.

Як зазначають у повідомленні, під час необережного поводження боєприпас здетонував. Постраждалого доставили до лікарні.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як зазначають у Поліції Запорізької області, з’ясовуються всі причини та обставини інциденту в рамках досудового розслідування.

Фото: Поліція Запорізької області

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.