Во Львовской области блогер унижала жителей западных регионов и оскорбляла защитников, ей грозит до трех лет лишения свободы.

Во Львовской области блогер унижала украинских военных

Полицейские Львовской области начали уголовное производство в отношении блогера, которая унижала жителей западных регионов и оскорбляла защитников.

Как сообщает полиция Львовской области, 26 октября во время мониторинга социальных сетей правоохранители Львовщины нашли публикацию, автор которой во время прямой трансляции унижала и оскорбляла военнослужащих ВСУ, а также жителей западных регионов Украины.

Сейчас смотрят

Предприняв соответствующие меры правоохранители установили особу. Ею оказалась 24-летняя жительница Днепропетровской области, которая временно проживает во Львове.

Следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1, под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры, начали уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Продолжается досудебное расследование, решается вопрос о сообщении фигурантке подозрения в совершении преступления.

По информации Украинской правды, речь идет о блогерше под ником “Anastasia beglanka“.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.