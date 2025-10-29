У Львівській області блогерка принижувала мешканців західних регіонів та ображала захисників, їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

На Львівщині блогерка принижувала українських військових

Поліцейські Львівщини розпочали кримінальне провадження щодо блогерки, яка принижувала мешканців західних регіонів та ображала захисників.

Як повідомляє поліція Львівської області, 26 жовтня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці Львівщини знайшли публікацію, авторка якої під час прямої трансляції принижувала та ображала військовослужбовців ЗСУ, а також мешканців західних регіонів України.

Проведеними заходами правоохоронці встановили блогерку. Нею виявилась 24-річна жителька Дніпропетровської області, яка тимчасово мешкає у Львові.

Слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Триває досудове розслідування, вирішується питання щодо повідомлення фігурантці про підозру у вчиненні злочину.

За інформацією Української правди, йдеться про блогерку під ніком “Anastasia beglanka”.

