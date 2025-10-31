Силы обороны Украины на 100% уничтожили одну из трех российских баллистических ракет средней дальности Орешник на Капустином Яру на территории РФ.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским 31 октября.

Уничтожение ракеты Орешник в РФ

По словам Малюка, к специальной операции по уничтожению ракеты Орешник в РФ присоединились силы Главного управления разведки Минобороны Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки.

Сейчас смотрят

— До этого мы ни разу это не озвучивали. Но кратко и лаконично можем сказать, что один из трех Орешников успешно уничтожен на их территории на Капустном Яру силами ГУР, СБУ и СЗР, — сказал Малюк.

Как утверждает глава Службы безопасности Украины, получено стопроцентное подтверждение об уничтожении ракеты Орешник.

— Это была очень успешная операция. Об этом докладывалось исключительно верховному главнокомандующему президенту Украины. Также об этом знали несколько президентов других стран, — подчеркнул Малюк.

Он обратил внимание, что специальную операцию удалось провести, когда название Орешник еще никто в широкой общественности не знал и не использовал, поскольку россияне тогда еще им особо не угрожали.

— Если я не ошибаюсь, позапрошлым летом мы провели эту успешную операцию, — подчеркнул Малюк.

Дополняется…

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.