Спецслужбы Украины уничтожили ракету Орешник на территории РФ — глава СБУ
Силы обороны Украины на 100% уничтожили одну из трех российских баллистических ракет средней дальности Орешник на Капустином Яру на территории РФ.
Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским 31 октября.
Уничтожение ракеты Орешник в РФ
По словам Малюка, к специальной операции по уничтожению ракеты Орешник в РФ присоединились силы Главного управления разведки Минобороны Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки.
— До этого мы ни разу это не озвучивали. Но кратко и лаконично можем сказать, что один из трех Орешников успешно уничтожен на их территории на Капустном Яру силами ГУР, СБУ и СЗР, — сказал Малюк.
Как утверждает глава Службы безопасности Украины, получено стопроцентное подтверждение об уничтожении ракеты Орешник.
— Это была очень успешная операция. Об этом докладывалось исключительно верховному главнокомандующему президенту Украины. Также об этом знали несколько президентов других стран, — подчеркнул Малюк.
Он обратил внимание, что специальную операцию удалось провести, когда название Орешник еще никто в широкой общественности не знал и не использовал, поскольку россияне тогда еще им особо не угрожали.
— Если я не ошибаюсь, позапрошлым летом мы провели эту успешную операцию, — подчеркнул Малюк.
