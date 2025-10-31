Сили оборони України знищили одну з трьох російських балістичних ракет середньої дальності Орєшнік у Капустиному Яру на території РФ.

Про це заявив голова СБУ Василь Малюк під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським 31 жовтня.

Знищення ракети Орешник у РФ

За словами Малюка, до спеціальної операції зі знищення ракети Орешник у РФ долучилися сили Головного управління розвідки Міноборони України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки.

– До цього ми жодного разу це не озвучували. Але коротко і лаконічно можемо сказати, що один з трьох Орєшників успішно знищено на їхній території на Капустиному Яру силами ГУР, СБУ і СЗР, – сказав Малюк.

Як стверджує голова Служби безпеки України, отримано стовідсоткове підтвердження про знищення ракети Орешник.

– Це була дуже успішна операція. Про це доповідалося виключно верховному головнокомандувачу України. Також про це знали декілька президентів інших країн, – наголосив Малюк.

Він звернув увагу, що спеціальну операцію вдалося провести, коли назву Орєшнік ще ніхто у широкому загалі не знав та не використовував, оскільки росіяни тоді ще ним особливо не погрожували.

– Якщо я не помиляюся, позаминулого літа провели ми цю успішну операцію, – наголосив Малюк.

Ракета Орєшнік у РФ – характеристики і особливості

21 листопада 2024 року Росія вперше використала нову балістичну ракету Орешник під час удару по Україні.

Російська ракета Орешник має середню дальність, швидкість понад 10 Махів і шість боєголовок із суббоєприпасами. Міністерство оборони США називає її варіантом ракети РС-26 Рубеж.

Авіаексперт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації ім. О. К. Антонова Валерій Романенко детально пояснив технічні характеристики ракети Орешник, її особливості та можливі наслідки ураження.

