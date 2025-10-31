Ночью прогремели взрывы в Сумах и возле Лозовой, что в Харьковской области. Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщают в Укрзализныце.

Атака на железнодорожное депо в Сумах

В Сумах россияне атаковали пассажирское депо. Там повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения Укрзализныци, а также подвижной состав.

Сейчас смотрят

Для перевозки пассажиров поезда №779/780 Сумы — Киев оперативно заменили вагоны. Поезд отправился по расписанию.

Атака на железную дорогу в Лозовой

Также враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в районе Лозовой Харьковской области — поезд №228/227 Гусаровка — Ивано-Франковск следует по измененному маршруту. Железнодорожники пытаются сократить отставание поезда от графика.

По состоянию на 06:21 поезд №227/228 Гусаровка-Ивано-Франковск задерживается на 8 часов.

К счастью, во время атак никто не пострадал — все работники вовремя перешли в укрытия.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 346-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Укрзализныця

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.