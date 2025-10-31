Ночью РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Сумах и возле Лозовой
Ночью прогремели взрывы в Сумах и возле Лозовой, что в Харьковской области. Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру.
Об этом сообщают в Укрзализныце.
Атака на железнодорожное депо в Сумах
В Сумах россияне атаковали пассажирское депо. Там повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения Укрзализныци, а также подвижной состав.
Для перевозки пассажиров поезда №779/780 Сумы — Киев оперативно заменили вагоны. Поезд отправился по расписанию.
Атака на железную дорогу в Лозовой
Также враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в районе Лозовой Харьковской области — поезд №228/227 Гусаровка — Ивано-Франковск следует по измененному маршруту. Железнодорожники пытаются сократить отставание поезда от графика.
По состоянию на 06:21 поезд №227/228 Гусаровка-Ивано-Франковск задерживается на 8 часов.
К счастью, во время атак никто не пострадал — все работники вовремя перешли в укрытия.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 346-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.