Вночі РФ атакувала залізничну інфраструктуру в Сумах та біля Лозової
Вночі пролунали вибухи у Сумах та поблизу Лозової, що на Харківщині. Ворог атакував залізничну інфраструктуру.
Про це повідомляють в Укрзалізниці.
Атака на залізничне депо в Сумах
У Сумах росіяни атакували пасажирське депо. Там пошкоджено та знищено інші господарські приміщення Укрзалізниці, а також рухомий склад.
Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми — Київ оперативно замінили вагони. Поїзд відправився за графіком.
Атака на залізницю у Лозовій
Також ворог атакував залізничну інфраструктуру в районі Лозової Харківської області — поїзд №228/227 Гусарівка — Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом. Залізничники намагаються скоротити відставання поїзда від графіка.
Станом на 06:21 поїзд №227/228 Гусарівка-Івано-Франківськ затримується на 8 годин.
На щастя, під час атак ніхто не постраждав — усі працівники вчасно перейшли до укриттів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 346-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.