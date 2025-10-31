Вночі пролунали вибухи у Сумах та поблизу Лозової, що на Харківщині. Ворог атакував залізничну інфраструктуру.

Про це повідомляють в Укрзалізниці.

Атака на залізничне депо в Сумах

У Сумах росіяни атакували пасажирське депо. Там пошкоджено та знищено інші господарські приміщення Укрзалізниці, а також рухомий склад.

Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми — Київ оперативно замінили вагони. Поїзд відправився за графіком.

Атака на залізницю у Лозовій

Також ворог атакував залізничну інфраструктуру в районі Лозової Харківської області — поїзд №228/227 Гусарівка — Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом. Залізничники намагаються скоротити відставання поїзда від графіка.

Станом на 06:21 поїзд №227/228 Гусарівка-Івано-Франківськ затримується на 8 годин.

На щастя, під час атак ніхто не постраждав — усі працівники вчасно перейшли до укриттів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 346-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Укрзалізниця

