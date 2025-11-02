Взрывы в Запорожье: есть пострадавшие, почти 58 тыс. абонентов без света
Взрывы в Запорожье прогремели ночью 2 ноября, когда враг атаковал город скоростными ракетами.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 2 ноября: что известно
Взрывы в Запорожье прогремели около 02:50.
Перед этим Федоров предупреждал жителей об угрозе ударов скоростных ракет по Запорожской области.
Во время вражеской атаки поврежден жилой сектор областного центра.
На данный момент известно о двух пострадавших — это 44-летняя женщина и 91-летний мужчина. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Кроме того, после вражеской атаки почти 58 тыс. абонентов остались без электричества. Энергетики восстановят питание, как только позволит ситуация с безопасностью.
На месте удара работают коммунальные службы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 348-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОГА