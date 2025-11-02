Взрывы в Запорожье прогремели ночью 2 ноября, когда враг атаковал город скоростными ракетами.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 2 ноября: что известно

Взрывы в Запорожье прогремели около 02:50.

Перед этим Федоров предупреждал жителей об угрозе ударов скоростных ракет по Запорожской области.

Во время вражеской атаки поврежден жилой сектор областного центра.

На данный момент известно о двух пострадавших — это 44-летняя женщина и 91-летний мужчина. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Кроме того, после вражеской атаки почти 58 тыс. абонентов остались без электричества. Энергетики восстановят питание, как только позволит ситуация с безопасностью.

На месте удара работают коммунальные службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 348-е сутки.

Фото: Запорожская ОГА

