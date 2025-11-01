Графики отключений света 2 ноября будут применяться в отдельных областях и в определенные часы — с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключений света в Украине 2 ноября

В Украине продолжают действовать графики отключений света из-за последствий массированных российских ударов по энергообъектам.

Время и объем отключений света 2 ноября будут такими:

Графики почасовых отключений — с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 — объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

Графики ограничения мощностей — с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 — для промышленных потребителей.

В то же время в Укрэнерго отмечают, что время и объем применения ограничений могут измениться. Информацию о часах отключений света потребителям следует проверять на официальных каналах облэнерго в регионе.

