Графики отключений света 2 ноября: какими будут ограничения по Украине
- 2 ноября отключения света будут действовать только в отдельных регионах Украины.
- Объемы отключения света будут относительно небольшими - от 0,5 до 1,5 очереди.
Графики отключений света 2 ноября будут применяться в отдельных областях и в определенные часы — с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключений света в Украине 2 ноября
В Украине продолжают действовать графики отключений света из-за последствий массированных российских ударов по энергообъектам.
Время и объем отключений света 2 ноября будут такими:
Графики почасовых отключений — с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 — объемом от 0,5 до 1,5 очереди.
Графики ограничения мощностей — с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 — для промышленных потребителей.
В то же время в Укрэнерго отмечают, что время и объем применения ограничений могут измениться. Информацию о часах отключений света потребителям следует проверять на официальных каналах облэнерго в регионе.