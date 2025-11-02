Вибухи у Запоріжжі прогриміли вночі 2 листопада, коли ворог атакував місто швидкісними ракетами.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 2 листопада: що відомо

Вибухи у Запоріжжі пролунали близько 02:50.

Перед тим Федоров попереджав мешканців про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області.

Під час ворожої атаки пошкоджено житловий сектор обласного центру.

Наразі відомо про двох постраждалих – це 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Крім того, після ворожої атаки майже 58 тис. абонентів знеструмлено. Енергетики відновлять живлення, як тільки дозволить безпекова ситуація.

На місці удару працюють комунальні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 348-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

