Взрывы в Николаеве и области: под ударом оказались энергетическая инфраструктура и СТО
Взрывы в Николаеве прогремели ночью 3 ноября, когда враг атаковал область Шахедами.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и ГСЧС Украины.
Взрывы в Николаеве 3 ноября: что известно
В результате взрывов в Николаеве сегодня возник пожар в хозяйственном супермаркете на площади около 2000 кв. м, который к утру был ликвидирован спасателями.
Еще один пожар произошел на территории СТО на площади около 30 кв.м. Кроме того, там повреждены два автомобиля и выбиты окна в жилом доме.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Атаки по Николаевской области
По данным Виталия Кима, в ночь на 3 ноября в результате атаки ударными БПЛА повреждена также энергетическая инфраструктура Николаевской области.
Произошло отключение света в 12 населенных пунктах.
По состоянию на утро все потребители запитаны.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 349-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.