Взрывы в Николаеве прогремели ночью 3 ноября, когда враг атаковал область Шахедами.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и ГСЧС Украины.

Взрывы в Николаеве 3 ноября: что известно

В результате взрывов в Николаеве сегодня возник пожар в хозяйственном супермаркете на площади около 2000 кв. м, который к утру был ликвидирован спасателями.

Сейчас смотрят

Еще один пожар произошел на территории СТО на площади около 30 кв.м. Кроме того, там повреждены два автомобиля и выбиты окна в жилом доме.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Атаки по Николаевской области

По данным Виталия Кима, в ночь на 3 ноября в результате атаки ударными БПЛА повреждена также энергетическая инфраструктура Николаевской области.

Произошло отключение света в 12 населенных пунктах.

По состоянию на утро все потребители запитаны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 349-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.