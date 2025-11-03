Ночью 3 ноября прогремели взрывы в Днепре. Враг направил на город ракеты.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Взрывы в Днепре 3 ноября: что известно

По словам главы ОВА, в результате взрывов в Днепре повреждено предприятие. На месте удара возник пожар, который уже потушили спасатели.

Сейчас смотрят

На данный момент известно об одном пострадавшем во время взрывов в Днепре 3 ноября. Это 37-летний мужчина, который будет лечиться дома.

Атаки на другие районы Днепропетровской области

Кроме Днепра, враг обстрелял и другие населенные пункты области.

В частности, по Никополю российская армия применяла артиллерию и FPV-дроны.

Кроме того, к врачам обратился еще один раненый в результате атаки на Павлоград накануне — 73-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

Также Гайваненко сообщил, что защитники неба сбили в Днепропетровской области два беспилотника.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 349-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.